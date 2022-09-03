Aydın'da 'sahte içki' can aldı

Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi´nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK
2022-09-03 20:53:12
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