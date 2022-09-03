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Aydın'da 'sahte içki' can aldı

DHA

Aydın'da 'sahte içki' can aldı


Bahattin ALBAYRAK/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde sahte içki içen Zafer Bönce (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün gece kırsal Kızılcaköy Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sahte içki içen Zafer Bönce, bir süre sonra görme ve bilinç kaybı yaşaması nedeniyle ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bönce, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
Zafer Bönce'nin cenazesi, bugün ikindi namazında Kızılcaköy Mahallesi´nde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Bozdoğan Bahattin ALBAYRAK
2022-09-03 20:53:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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