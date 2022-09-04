Kuşadasıspor - Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor: 3-1

KUŞADASI, (DHA) -
STAT: Özer Türk
HAKEMLER: Erdem Temel, Fatih Söyler, Tansu Doğan Yılmaz
KUŞADASISPOR: Necati Özgür, Hamit, Atakan, Çağrı (Dk. 89 Emir), Taha, Hasan, Murat Çaydemir (Dk. 82 Ferhat), Aziz (Dk. 60 Emircan), Murat Gürbüzerol (Dk. 60 Muhammet Sait), Fatih (Dk. 82 Süleyman)
YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes Sancar Özcan (Dk. 82 Baran), Koray Kerem, Rahmi Muhammet (Dk. 54 Fatih), Hebat, Caner (Dk. 68 Ebubekir Berke), Gökhan (Dk. 82 Mehmet), Berkay, Mustafa (Dk. 54 Batuhan Arda), Ahmet Zekeriya, Ozan
GOLLER: Dk. 20 (Pen) Caner (Kahramanmaraş), Dk. 43 Murat Gürbüzerol, Dk. 79 Muhammet Sait, Dk. 84 Ferhat (Kuşadasıspor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Caner, Enes, Koray Kerem, Ebubekir Berke (Kahramanmaraş)
TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta ilk hafta mücadelesinde Kuşadasıspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor´u 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 20´nci dakikada penaltıdan Caner atarken, ev sahibi ekibin gollerini 43´üncü dakikada Murat Gürbüzerol, 79´uncu dakikada Muhammet Sait, 84´üncü dakikada ise Ferhat kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2022-09-04 19:07:03
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