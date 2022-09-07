Nazilli Belediyespor'da Öcal gitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönüp ilk iki haftada bekleneni veremeyen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Taner Öcal dönemi bitti. Başkan Ünal Önal'ın yaptığı, "Radikal kararlar alacağız" açıklamasının ardından Taner Öcal'la tesislerde bir araya gelen yönetim, karşılıklı anlaşmayla yolları ayırdı. Öcal, siyah-beyazlılarda geçen sezonun ikinci yarısında Kadir Kar'ın yerine göreve gelmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-07 10:14:31
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