Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarınca itilen 45 göçmen kurtarıldı

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Tülay AKSAY/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can sallarında Türk kara sularına itilen 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 12.00 sıralarında, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisiyle Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-09-07 10:25:49



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