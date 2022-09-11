Taksideki yolcu 180 gram metamfetaminle yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Çine ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun üzerinde yapılan aramada, 180 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Çine girişindeki yol kontrol noktasında denetim yaptı. Efeler'den Çine yönünde giden taksi, şüphe üzerine durduruldu. Taksideki yolcu İ.S.'nin üzerinde yapılan aramada 2 ayrı paket halinde toplam 180 gram metamfetamin ele geçirildi. İ.S. gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN

2022-09-11 11:20:38



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