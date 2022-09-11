Fatih Erkoç, 36 yıl sonra Altın Güvercin sahnesine çıktı



AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ilk gününde Fatih Erkoç sahne aldı. Profesyonel müzik yaşamına ilk adımını, 1986 yılında düzenlenen 1. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 'Yol Verin A Dostlar' isimli beste ile birinci olarak atan pop ve caz müzik şarkıcısı Erkoç, 36 yıl sonra aynı sahnede olmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Kuşadası Tarihi Kervansaray'da düzenlenen bir basın toplantısı ile başlayan 25. Altın Güvercin Beste Yarışması, Omega Arena'da gerçekleşen bir gala gecesi ile devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen geceye Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Belediye Meclis Üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın ilk kez düzenlendiği 1986 yılından itibaren Türk pop müziğine pek çok değerli isim kazandıran çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi. Müziğin dijitalleşmesine rağmen Altın Güvercin'in halen değerini ve prestijini koruyan bir ödül olduğunu ifade eden Başkan Günel, yarışmayı yaşatmanın önemine dikkat çekti. Yarışmanın çağın koşullarına uygun olarak güncellendiğini belirten Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin'e dijital halk oylamasını eklediklerini söyledi. 25. Altın Güvercin Beste Yarışması'nın onur konuğu olan ve gala gecesinde sahne alan Fatih Erkoç'un yarışmanın müzik dünyasına kazandırdığı ilk isim olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel, "Sevgili Fatih Erkoç'u bugün burada ağırlamak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm Kuşadası adına kendisine hoş geldiniz diyorum" dedi.

SIRALAMALAR KURAYLA BELİRLENDİ

Başkan Ömer Günel'in konuşmasının ardından final gecesinde yarışacak olan finalistlerin sahneye çıkış sıralamasını belirlemek üzere kura çekimi yapıldı. Çekilen kuraya göre sırasıyla 'Birdenbire Olmaz', 'Ağlayan Ay', 'Masal', 'Ve Yine Birden', 'Hisset', 'Yangınlar Kor Oldu', 'Git Hadi', 'Bekle Efendi', 'Dön Sen', 'Ya Ayıp Olursa' isimli finalist besteler yorumcular tarafından seslendirilecek.

'KUŞADASI DOĞUM YERİM GİBİ'

Kura çekiminin ardından pop ve caz müzik şarkıcısı Fatih Erkoç sahneye çıktı. Başkan Ömer Günel tarafından Fatih Erkoç'a teşekkür plaketi verildi. Kuşadası'nın kendisi için doğum yeri gibi olduğunu söyleyen Fatih Erkoç ""Altın Güvercin hayatımın dönüm noktasıydı. Şu anda da 36 yıl önce ilk sahneye çıktığım andaki gibi hissediyorum kendimi. Bu yarışmanın halen devam ettiriliyor olması mutluluk verici. Final gecesinde yarışacak finalist arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. Konuşmasının ardından sevilen şarkılarını seslendiren Fatih Erkoç, Altın Güvercin coşkusunu ve heyecanını zirveye taşıdı.

Özer Türk Stadı'nda bugün saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan 25'inci Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesi NR1 Türk TV, Tele 1 ve Number 1 Türk FM'den canlı olarak yayınlanacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası AYDIN, (DHA)

2022-09-11 14:54:11



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