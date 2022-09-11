Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Talha Öztürk, Turhan Akbaş, Volkan Esen

EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan Serdar (Dk. 80 Murat), Furkan Tuşik (Dk. 68 Fatih), İshak, Umut, Adnan (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Sabutay, Emrah (Dk. 90 Recep), Mahmut Emin, Gökhan, Süleyman (Dk. 80 Furkan Çarkçı)

KEPEZ BELEDİYESPOR: İsmail Fikret, Mete, Berat (Dk. 90 Ömer), Yunus (Dk. 46 Enes İlhan), Berkay, Ali Sinan (Dk. 82 Ozan Can), Abdurrahman, Serkan, Deniz, Mehmet Kaan

GOL: Dk. 87 Mehmet Kaan (Kepez Belediyespor)

SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, İshak, Gökhan, Fatih (Efeler 09), Abdurrahman, Fikret (Kepez Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Konuk ekibin golünü 87'nci dakikada Mehmet Kaan attı. Bu sonuçla Efeler ekibi 1 puanda kalırken, Kepez temsilcisi 4 puana ulaştı.

ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU

Efeler 09, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de hak kazandığı şampiyonluk kupasına kavuştu. Maçtan önce düzenlenen törenle Aydın ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kupa törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kulüp Başkanı Eymen Ataş katıldı. Kupayı kaldıran yönelticiler ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-09-11 18:40:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.