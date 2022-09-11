Efeler 09 Spor Futbol Kulübü -  Kepez Belediyespor: 0-1

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Talha Öztürk, Turhan Akbaş, Volkan Esen
EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan Serdar (Dk. 80 Murat), Furkan Tuşik (Dk. 68 Fatih), İshak, Umut, Adnan (Dk. 68 Furkan Cinkaya), Sabutay, Emrah (Dk. 90 Recep), Mahmut Emin, Gökhan, Süleyman (Dk. 80 Furkan Çarkçı)
KEPEZ BELEDİYESPOR: İsmail Fikret, Mete, Berat (Dk. 90 Ömer), Yunus (Dk. 46 Enes İlhan), Berkay, Ali Sinan (Dk. 82 Ozan Can), Abdurrahman, Serkan, Deniz, Mehmet Kaan
GOL: Dk. 87 Mehmet Kaan (Kepez Belediyespor)
SARI KARTLAR: Furkan Tuşik, İshak, Gökhan, Fatih (Efeler 09), Abdurrahman, Fikret (Kepez Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 2'nci hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Konuk ekibin golünü 87'nci dakikada Mehmet Kaan attı. Bu sonuçla Efeler ekibi 1 puanda kalırken, Kepez temsilcisi 4 puana ulaştı.
ŞAMPİYONLUK KUPASINA KAVUŞTU
Efeler 09, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de hak kazandığı şampiyonluk kupasına kavuştu. Maçtan önce düzenlenen törenle Aydın ekibine kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval verdi. Kupa törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kulüp Başkanı Eymen Ataş katıldı. Kupayı kaldıran yönelticiler ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamladı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-09-11 18:40:40
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