Gelin ve damat indikten sonra otomobil yandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Buharkent ilçesinde, damat Mustafa Öztürk ve gelin Kevser Direm´in süsledikleri gelin otomobili çift indikten bir süre sonra şoför tarafından akaryakıt istasyonuna giderken motor kısmında yangın çıktı. Otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçe merkezi jandarma karakolu yakınlarında meydana geldi. Cumartesi gecesi Uşak´ta bir düğün salonunda kına gecesi yapan Öztürk ve Direm aileleri düğün için bugün Buharkent'e geldi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan genç çift, plakasına `mutluyuz´ yazdıkları gelin otomobili ile konvoy halinde tur attıktan sonra evlerine geldi. Otomobil ise yakınları tarafından akaryakıt almak için yola çıktı. Yolda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangında otomobilin motor kısmı tamamen yandı. Otomobillerinin yandığını duyan gelin ve damat büyük üzüntü yaşadı. Genç çift yaşanan olayın şokunu atlatarak, düğün salonuna başka bir otomobille geldi. Mustafa Öztürk ve Kevser Direm´in nikahları düğün salonunda Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol tarafından kıyıldı. Genç çift üzüntüyle başladıkları geceyi mutlu bir şekilde eğlenerek sonlandırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-11 23:44:11



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