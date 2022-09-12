Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi

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Bahattin ALBAYRAK / AYDIN, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün evinde Kepez Belediyespor'a 1-0 yenilen Efeler 09 SFK'da teknik direktör Cemil Aktaş ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Teknik Direktör Cemil Aktaş ve ekibiyle görüşerek, karşılıklı anlaşma sonucu yolları ayırma kararı almıştır. Cemil hocamız ve ekibine bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın

2022-09-12 15:42:47



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