Nazilli Belediyespor siftah peşinde 

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 maçında 1 puan toplayabilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Sivas Belediyespor'un rakibi olacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Efe Tanrıverdi'nin yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Takımıyla geçen hafta Çorum FK önünde çıktığı ilk maçta 2-0'lık mağlubiyete engel olamayan teknik direktör Cihan Erdil, Sivas deplasmanının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Nazilli Belediyespor olarak şu anda hak etmediğimiz yerdeyiz. İlk galibiyetimizi almak için mücadelemizi vereceğiz" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-13 11:28:38
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