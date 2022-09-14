Genç halterciler Avrupa Şampiyonası öncesi Nazilli'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç halterciler Avrupa Şampiyonası öncesi Nazilli'de

DHA

Genç halterciler Avrupa Şampiyonası öncesi Nazilli'de


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)HALTER Genç Kadın Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası öncesi Aydın Nazilli'de kamp yapıyor. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Spor Müdürü Güven Eker ve Nazilli Belediyespor Basın Sözcüsü Ümit Özmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak şampiyona öncesi millileri İsabeyli Spor Salonu'nda ziyaret etti. Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, ziyarette, "Milli takımımıza kamp için Nazilli'mizi tercih edip geldiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şampiyona öncesinde ekim ayının 14'üne kadar Nazilli'de beraber olacağız. 15 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk Tiran'da yapılacak olan şampiyonada milli sporcularımıza üstün başarılar diliyor. Kendilerinden de şampiyonluklar ve madalyalar bekliyoruz" dedi.
Halter Kadın Milli Takımlar Başantrenörü Meliha Sarıkoca da, "Nazilli'deki kampımız çok güzel geçiyor. Bunun içinde Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a çok teşekkür ediyoruz. Nazilli halkı gerçekten bizleri bağrına bastı. Burada çok mutluyuz, sporcularımız çok mutlular neşe içinde çalışıyorlar. Burada kamp yapan sporcularımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarından madalyalar kazanan sporcularımız. Tiran'da yapılacak olan şampiyonada 7-8 tane madalya bekliyoruz. Bunlardan en az 3 tanesinin altın olacağını düşünüyorum. Nazilli'nin de bize uğurlu geleceğini düşünüyorum. İnşallah ülkemize madalyalar ile döneceğiz. Hem Nazilli'mizi hem de Türkiye'mizi gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu. 
BURCU'NUN HEDEFİ YİNE MADALYA
Nazilli'nin yetiştirdiği U15 Avrupa ve Dünya şampiyonu halterci Burcu İldem Gerçekden ise, "Ben Nazilli Belediyespor sporcusu olarak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemize altın madalyalar kazandırdım. İnşallah Arnavutluk Tiran'da yapılacak olan şampiyonada da altın madalya kazanacağıma inanıyorum. Ülkemizi ve Nazilli'mizi gururlandırmak istiyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
Salondan detay ve genel görüntüler 
Milli haltercilerin çalışmalarından görüntüler 
Ziyaretten görüntü
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un açıklamasından görüntü
Kadın Halter Milli Takımı Başantrenörü Meliha Sarıkoca'nın açıklamalarından görüntü 
Milli sporcu Burcu İldem Gerçekden'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-14 12:17:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen ...
Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
Aydın'da Anadolu Aşçılar Federasyonu kuruldu
YEREL HABERLER Aydın'da Anadolu Aşçılar Federasyonu kuruldu
Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Aydın'da jandarma okul servis araçlarını denetledi
Nazilli Belediyespor siftah peşinde 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor siftah peşinde 
Aydın’da çalıştığı inşaattan 5. katından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Aydın’da çalıştığı inşaattan 5. katından düşen işçi ...
Aydın açıklarında 71 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 71 düzensiz göçmen ile bir göçmen ...
Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Arızalanan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu: 3 ...
Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık olayının şüphelisi ...
Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Efeler 09'da Aktaş dönemi sona erdi
Aydın'da "ilin ahisi" şed kuşandı
YEREL HABERLER Aydın'da "ilin ahisi" şed kuşandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi ...
Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Germencik'te ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Germencik'te ilk ders zili çaldı
Kuşadasıspor farklı mağlup
YEREL HABERLER Kuşadasıspor farklı mağlup
Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ...
Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve Demirci'nin oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.