54 yıl önce tanıştığı ABD'li editörü, her yıl köyünde 2 ay ağırlıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- ABD'de yaşayan dergi editörü Delmar Lee Roberts (89), 54 yıl önce ilk kez geldiği Aydın'ın Söke ilçesindeki bir otelde yer bulamayınca aynı odayı paylaştığı İbrahim Kabakçı (69) ile tanıştı. Roberts, daha sonra her yıl geldiği Türkiye'de sadece bir yıl hariç Kabakçı'nın Koçarlı ilçesinin kırsal Güdüşlü Mahallesi'ndeki evine 2 ay misafir oluyor. Roberts ile kardeş gibi olduklarını belirten Kabakçı, "O yıllarda traktör yoktu, eşek sırtında köye ulaşabiliyorduk. Buna rağmen Roberts, her yıl beni ziyarete gelirdi. Sadece 1985 yılında evlendiğimde, kendisine düğün davetiyesi yollamayışıma kırılıp, gelmedi" dedi. Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyleyen Roberts, bekar yaşamaya devam edeceğini, öldüğünde ise mirasını çok sevdiği Türkiye'deki öğrenciler için bağışlayacağını söyledi.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan Delmar Lee Roberts, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde Tekstil Yönetimi alanında lisans derecesi aldı. Paris Üniversitesi Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim ve Güney Karolina Üniversitesi'nden gazetecilik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Üniversitede eğitim gördüğü sırada çok sayıda Türk arkadaşı olan Delmar, onların davetlisi olarak 1968 yılında geldiği Türkiye'de Aydın'ın Söke ilçesine otelde yer bulamayınca o dönemde 15 yaşında olan İbrahim Kabakçı ile aynı odayı paylaştı.

Roberts, o yıldan sonra Türkiye'ye her yıl tatil için geldiğinde Koçarlı ilçesinin kırsal Güdüşlü Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kabakçı'yı ziyaret edip, evlerine misafir olmaya başladı. Her geldiğinde Kabakçı ve ailesinin evinde yaklaşık 2 ay misafir olan Roberts, zamanla Güdüşlü'de

mahalleden biri gibi oldu. Delmar Lee Roberts, Türkiye'yi ikinci vatanı gibi gördüğünü söyledi.

`ÖLDĞÜMDE TÜM MAL VARLIĞIMI TÜRK ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAĞIŞLAYACAĞIM´

Kendi ülkesi dışında en çok bahsettiği ülkenin Türkiye olduğunu belirten Roberts, "Bu nedenle zaman zaman ABD'de bazen bana kızanlar bile oluyor. Daha önce başımdan bir nişanlılık geçti. Askere gittiğimde kız başka birine kaçtı. O zamandan bu yana bekar yaşıyorum. Bundan sonra da evlenmeyeceğim. Öldüğümde tüm mal varlığımı Türk öğrencileri için bağışlayacağım. Evim, arsam, arabam ve antika halılarım da dahil her şeyimi onlara bırakacağım. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diye konuştu.

'KARDEŞ GİBİ OLDUK'

Roberts'le kardeş gibi olduklarını belirten çiftçi İbrahim Kabakçı, "1968 yılında Söke'de ortaokul öğrencisiyken oteldeki odasını paylaştığı Roberts'le başlayan arkadaşlığımız halen devam ediyor. "O yıllarda traktör yoktu, eşek sırtında köye ulaşabiliyorduk. Buna rağmen Roberts, her yıl beni ziyarete gelirdi. Sadece 1985 yılında evlendiğimde, kendisine unutup, düğün davetiyesi yollamayışıma kırılıp, gelmedi. Evlendiğimi, Türkiye´ye geldiğinde İzmir Fuarı'nda karşılaştığı bir mahalleliden öğrenmiş. Onun dışında her yıl mahallemize gelir, 2 ay kadar kalır" diye konuştu.

'EN ÇOK BENİM YEMEKLERİMİ SEVİYOR'

Kabakçı'nın 37 yıllık eşi Birsen Kabakçı (56) ise "Delmar Lee Roberts, her yıl bize misafir olur. Bizim kültürümüzü, her şeyimizi çok beğeniyor. Biz de onu çok seviyoruz. Kişilik olarak çok doğru ve dürüst biri. En çok benim yaptığım yemekleri beğenir. Kızartma, keşkek ve yuvarlama gibi yemeklere bayılıyor" dedi.

'MAHALLEMİZİN 731'İNCİ KİŞİSİ OLDU'

Güdüşlü Mahallesi Muhtarı Tarjan Arıcı da tam bir Türk dostu olduğunu belirttiği Roberts'e fahri hemşehrilik beratı verdiklerini söyledi. 1994 yılından beri muhtar olduğunu ama Roberts'i 1970'li yıllardan beri tanıdığını belirten Arıcı, "Uzun yıllardır mahallemize gelmesi nedeniyle kendisiyle kaynaştık. Türkleri çok seviyor. Türkiye'yi çok seviyor. Mahallemizde 730 nüfusumuz var: Roberts 731'inci kişi oldu. Her geldiğinde Roberts'in parmağına bakarım. 'Neden bakıyorsun' diyerek benden saklar. 'Nişanlandın mı, evlendin mi?' diye sorarım. O da bana 'Eğer evlenirsem Türkiye'ye gelemem. Evlenmeyeceğim ve ömrümün yettiğince Türkiye'ye geleceğim' der" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-15 11:40:10



