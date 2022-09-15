Nazilli Belediyespor siftah yapamadı

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor büyük umutlarla başladığı 2022-2023 sezonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Son olarak Sivas Belediyespor deplasmanında mücadele eden siyah-beyazlılar, Zekeriya ve Nuh'un kırmızı kartla oyundan atılmasıyla 9 kişi kaldığı sahadan 1-1'lik beraberlyikle ayrıldı.

Oynadığı 4 maçta, 2 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Ege temsilcisi, 2 puan toplayıp düşmle hattında yer alırken, sezonun 2'nci haftasında Taner Öcal'ın yerine göreve gelen teknik direktör Cihan Erdil, toparlanacaklarını ifade etti. Erdil, eksik kalıp geriye düştükleri deplasmanda oyuncuların ortaya karakter koyduğunu söyleyip, sergilenen oyundan memnun kaldığını belirtti. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-15 11:41:27



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