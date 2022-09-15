Efeler 09'da Kanber döndü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 2 haftada galibiyetle tanışamayınca teknik direktör Cemil Aktaş'la yollarını ayıran Efeler 09 SFK, geçen sezon takımı Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıyan Veyis Kanber'i yuvaya döndürdü. Geçen yıl iki farklı dönemde takımı çalıştırıp tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkaran Kanber'in yardımcılıklarını Düzgün Canpolat, Mehmet Ceyhun ve Bülent Okkan'ın yapacağı açıklandı. Kanber ve ekibi, takımın başında ilk antrenmana çıktı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-15 11:47:53
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