Yunanistan'ın geri ittiği 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 14 Eylül'de Dilek Boğazı açıklarında lastik bot ile can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-09-15 13:47:56
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