Nazilli Belediyespor çıkış arayacak

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 2 puanla 18'inci sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Amed Sportif'i yenerek galibiyetle tanışmak istiyor. Hafta içinde 9 kişi kaldığı Sivas Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, bu hafta kazanarak taraftarına 3 puan hediye etmeyi hedefliyor. Nazilli ekibinde göreve geldikten sonra 2 maçtan 1 puan çıkaran teknik direktör Cihan Erdil, 5 puanlı Diyarbakır temsilcisi önünde hem takımının hem de kendisinin ilk zaferini almaya çalışacak.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-16 13:09:47



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