Kuşadası'nda fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alacamescit Mahallesi'nde bir adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda A.A.Y. ve A.K. isimli kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu. Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. A.K. mahkeme tarafından serbest bırakılırken, A.A.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-09-16 20:46:31
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