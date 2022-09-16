1 kilo uyuşturucuyla yakalanan çiftten koca tutuklandı

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Burhan CEYHAN / AYDIN (DHA)-AYDIN´ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilogram metamfetaminle yakalanan karıkoca gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali S. mahkemece tutuklanırken eşi Güler S. serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; sabah erken saatlerde il merkezine, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli otomobil Aydın il merkezi girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada paketlenmiş halde 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan şüpheli Ali S. Ve eşi Güler S., göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten koca Ali S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken eşi Güler S. ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-16 22:03:37



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