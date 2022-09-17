Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan toplayıp düşme hattına giren Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın evinde Amed Sprtif Faaliyetler takımı ile karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Mustafa Hakan Belder'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalıları kaleci Zekeriya ve stoper Nuh Aşkın müsabakada forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-17 11:01:57



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