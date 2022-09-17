Kuşadasıspor - Bulvarspor: 1-1

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Semih Kurt, Mücahit Şentürk, Alp Osman Karaosmanoğlu

KUŞADASISPOR: Necati Hamit, Hasan, Atakan, Çağrı, Taha (Dk. 68 Süleyman), Murat (Dk. 82 Muhammet), Fatih (Dk. 68 Ali), Ferhat (Dk. 68 Aziz), Can, Emircan (Dk. 87 Emirhan)

BULVARSPOR: Osman İlker Sinan, Oğuzhan, Hasan (Dk. 89 Furkan), Ulaş, Okan, Haktan, Mehmet Refik (Dk. 63 Miraç), Gökhan (Dk. 73 Görkem), Halil (Dk. 62 Ömer), Adem Arif (Dk. 63 Doğukan)

GOLLER: Dk. 15 Taha (Kuşadasıspor) Dk. 45 Hasan (Bulvarspor)

SARI KARTLAR: Ferhat, Çağrı (Kuşadasıspor) Halil, Gökhan (Bulvarspor)TFF 3´üncü Lig 2´nci Grup´ta ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Kuşadasıspor sahasında Bulvarspor´la berabere kaldı: 1-1. Kuşadasıspor maçın 15´inci dakikasında Taha ile öne geçti: 1-1. Müsabakada dakikalar 45´i gösterdiğinde Hasan sahneye çıktı ve konuk takım beraberliği yakaladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da hanesine 1´er puanı yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-09-17 18:02:10



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