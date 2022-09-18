Efeler 09 son anlarda yıkıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 2 haftada 1 puanda kalınca Cemil Aktaş'la yollarını ayırıp takımı geçen sezon profesyonel lige çıkaran Veyis Kanber'i teknik direktörlüğe döndüren Efeler 09 SFK, Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. Kanber yönetimindeki ilk sınavda İstanbul deplasmanında Süleyman'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Aydın temsilcisi, 86'ncı dakikada Kerem'in golüne engel olamayınca 1 puana razı oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-18 12:07:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.