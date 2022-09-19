Nazilli Belediyespor'da moraller bozuk

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor siftah yapamadı. Evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar 3 kez öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bitime 5 dakika kala yediği golle yıkılan Nazilli Belediyespor, 5 maç sonunda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Galibiyetle tanışamayan Ege ekibinin teknik direktörü Cihan Erdil, "Küçük hatalar yapıyoruz ve bu nedenle kazanamıyoruz. Son dakikalarda 3 oyuncumuzun adele sakatlığından dolayı çıkmak istemesi, takımın hazır olmadığının göstergesi. İleriki haftalarda oyunu daha da geliştirip, skorları alarak bu takımı hak ettiği yere çıkartacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-19 10:53:33
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