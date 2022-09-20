Nazilli Belediyespor Hüseyin'e üzüldü

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon çıktığı 5 maçta henüz galibiyetle tanışamayıp 3 puanla düşme hattında kalan Nazilli Belediyespor, tecrübeli futbolcusu Hüseyin Çolak'ın sakatlığına üzüldü. Pazar günü oynanan Amed Sportif karşılaşmasının 74'üncü dakikasında ikili mücadele sırasında aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki oyuncunun kaburgasında kırık tespit edildi. Hüseyin'in tedavisine başlandığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-20 11:46:06



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