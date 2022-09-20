Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun, Kuşadası'nda incelemelerde bulundu



Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, beraberindeki heyetle birlikte Aydın´ın Kuşadası ilçesini ziyaret etti, deniz turizmi ve sorunları hakkında sektör temsilcileri ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, beraberinde Denizcilik Genel Müdürü Ünal Bayram, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Leyla Akıncı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Akif Patır ve Bölge Liman başkanlarıyla birlikte Kuşadası'nda bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Öğle Saatlerinde Kuşadası Liman Başkanı Önder Eyigün ve Liman Başkanlığı personeli tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Selim Dursun, daha sonra Kuşadası Ege Port limanını ziyaret etti. Türkiye´nin en çok Kruvaziyer gemilerinin ziyaret ettiği liman hakkında Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör´den bilgi aldı.

Beraberindeki Heyetle Kuşadası Ticaret Odası toplantı salonunda deniz turizmi ve sorunları hakkında sektör temsilcileri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun bölgedeki yaşanan sorunları dinledi. Tüm sektör temsilcilerini dinleyen Dursun, sorunların en kısa zaman da çözülmesi için gerekli notları aldıklarını belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-09-20 20:11:29



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