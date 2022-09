Bakan Bilgin: Enflasyonla mücadelede Türkiye büyüyerek, üreterek çözme yolunu seçti (2)

SİVİL TOPLUMUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, `2023´e Doğru Şehir Buluşmaları´ Aydın programı kapsamında STK ve iş dünyasıyla bir araya geldi. Toplantıda Bakan Bilgin´in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti MKYK üyeleri de yer aldı. Toplantıda açıklama yapan Bakan Bilgin, "Türkiye sivil toplumun önemini, sivil toplumun Türkiye´nin gelişmesi açısından ne ifade ettiğini daha çok 1980 askeri darbesinden sonra hissetmeye başladı. Sivil toplum demokrasinin en temel dinamiğidir. Aydınlılar bunu çok iyi bilirler. 60 yılında darbe yapıldığında arkasından seçilmiş ilk başbakanı ilan ettikleri zaman ortada hiç kimse yoktu. Çok cılız itirazlar oldu. Kimse ne sokağa çıktı, ne boykot yaptı ne grev yaptı. Sivil toplum gelişmemişti. Sivil toplumun olduğu yerde neler olduğunu 15 Temmuz´da gördük. Sivil toplum aynı zamanda yurttaşların `Ben varım. Benim hukukum var, ben buna sahip çıkarım´ dediği yerdir. 15 Temmuz bir anlamda da güçlü bir sivil toplumun, Türkiye´nin demokratikleşme dinamiğinin ifadesi olarak bir zaferdir. Üstelik kime karşı kazandık? Yabancı istihbarat örgütlerinin satın aldığı, yönettiği kiralık, NATO üzerinden devşirdiği aşağılık adamları Türkiye yendi. Sivil toplumun gelişmesi bizim sivil hukukumuzu sağlamamızın eseridir. Sivil toplumun temsilcilerini, Türkiye´nin demokrasisine sahip çıkma bilincine sahip oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

3 TEMEL MADDENİN ALTINI ÇİZDİ

Türkiye´nin 3 büyük meselesi olduğunu belirten Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

"Türkiye´nin demokratikleşmesi yüzyıllık problemdir. İkinci mesele kalkınma meselesidir. Türkiye imparatorluğu kaybetme süreciyle yarı sömürgeleşme durumuna düşmüştür. Yarı sömürgeleşmeden çıkış, kalkınmadır. Bağımlılık ilişkilerimizi kırıp onun yerine kendi ürettiğimiz değerlerle bağımsızlığımızı inşa etmektir. Üçüncü mesele de birlik ve dayanışmadır. Türkiye´nin demokratikleşme sürecine baktığımızda çok problemli bir yapı olduğunu görüyoruz. İmparatorluğun doğrudan doğruya savaşlarla boğuştuğu bir dönem olduğu için demokratikleşme meselesi ikinci planda kalmıştır. Aslında demokratikleşme sivil unsurlar doğmadığı için iş bürokratların ve aydınların eline kalmıştır. Demokratikler kendi diktatörlüklerini kurarlar. Biz bunu ne zaman aştık? Son 20-25 yılda aştık. 12 Eylül´ün yarattığı tahribat sonrası sivil toplumun gelişmesiyle birlikte bunu aşma konusunda bir irade ortaya çıktı."

`DEMİR YOLU OLMADAN KALKINMA OLMAZ´

Önemli bir konunun da kalkınma olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, "Diğer mesele kalkınma meselesi. Türkiye içine kapalı bir ekonomidir. Cumhuriyet´in kuruluşundan itibaren kalkınma meselesi önemli bir meseledir. İmparatorluğun yetiştirdiği son kahramanlar milli mücadeleyi başlatmıştır ama kalkınma konusunda Türkiye çok geride kalmıştır. Yoksul bir Cumhuriyettir. Buna rağmen çok şeyler yapılmıştır. Demir yolları yapılmıştır. Cumhuriyetin kurucu kadrosu bunun farkındadır. O zaman üç bin kilometre demir yolu yapmışlardır. Demir yolu olmadan kalkınma olmaz. Yol, tarlayı pazara bağlar. Ürününü, paraya bağlar. İmparatorluk döneminde başaramadığımız iki şey vardı; sanayileşme ve demokratikleşme. Cumhuriyet de uzun yıllar bu konuda tökezledi. Bu tökezlemenin ekonomik, siyasal sebepleri var. Batıyla olan ilişkilerin rolü var. Türkiye ne zaman sanayileşme konusunda stratejik hedeflere doğru yürüdü o zaman ayaklarının üzerinde dikilmeye başladı. Bunları ne zaman başardık? Türkiye bunları son çeyrek yüzyılda başardı" diye konuştu.

`TÜRKİYE´NİN GÜCÜ ARTIYOR´

Eskiden fındık, fıstık, üzüm satıldığını şimdi ise sanayi ürünleri satıldığını belirten Bakan Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye dünyanın her ülkesine satacak ürünleri olan bir ülke. Bunları çoğaltmamız lazım. 27 Mayıs sadece bizim ilk seçilmiş başbakanımızı ilan etmedi aynı zamanda Türkiye´ye militarist bir rejim getirdi. 27 Mayıs Anayasası, militarizmi devletin içine yerleştirmiştir. Bir ideoloji yerleştirmiştir. Türkiye 27 Mayıs´tan sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) devletidir. MGK´nın gündemini bile başbakan bilmez. Başbakanı azarlarlar. Böyle bir yapı. Türkiye ne zaman demokratikleşiyor? Yeni yeni demokratikleşiyor. Milli Güvenlik Kurulu´nun işi başka. Türkiye Cumhuriyeti´ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yönetir. `Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir´ sözü son 25 yılda yükseldi, başkanlık sistemiyle devletin merkezine oturdu. Demokratikleşme konusunda fevkalade büyük adımlar attık. Kalkınma konusunda biz geçmiş dönemlerde ithal ikamesi modeliyle kalkınmaya çalıştık. `Üretim yapmak için daha fazla ithalat yapmak´ bunu yeni yeni değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz için büyük rahatsızlık doğuyor çünkü Türkiye´nin gücü artıyor. İçeride refah artıyor, dışarda rahatsızlık doğuyor. Üçüncü mesele birlik ve dayanışmadır. Bunu sosyal politikalarla sağlayacağız. Eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız. Yurttaşlara eşit imkanlar vererek yapacağız. Cumhuriyet, başlangıçtan itibaren çok önemli eşitlik anlayışına sahiptir. Herkese parasız okul vermek çok büyük bir idealdir ve büyük ölçüde Cumhuriyet bunu başarmıştır. Askerlik herkesin yapması gereken eşit bir görevdir. Üçüncü mesele üniversite kapılarından herkesin eşit puanla girmesidir. Biz, Cumhuriyetin en başından beri var olan eşitliği pratiğe yansıtmak durumundayız. Ekonomide yoksul kesimi, düşük gelirli grupları destekleyeceğiz. Aydın Türkiye´nin demokrasi yolunda en önemli toplumsal ilidir. Burada bu bahsettiğim üç meseleye en güçlü katkıyı verecek ilin de burası olacağına inanıyorum."

`TÜM DÜNYADAKİ CİDDİ MESELELERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK´

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise şu ifadeleri kullandı:

"81 ilin tamamında 2023´e doğru şehir buluşmaları programları icra ediyoruz. Bölge vekillerimiz hemen her ilçemizde esnafımızla, teşkilat mensuplarımızla bir araya geliyorlar. Son dönemde dış politikada ülkemizin yapmış olduğu hamlelerin sadece bölgemizin refahı ve huzuru için değil tüm dünyadaki ciddi meselelerin çözümü noktasında önemli mesafeler katettiğini söyleyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti´nin her bir ferdinin göğsünü kabartacak çok kıymetli hamleler önümüzde duruyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce savaşı engellemek için yapılan mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika turunu keserek iki tarafı bir araya getirme çabaları, savaş başladıktan sonra İstanbul´da ilk görüşmeyi yapma çabası, sivillerin katledilmesi ile aksayan sürecin tahıl kriziyle çözülmesi süreçlerini yaşadık. Bundan 50 yıl sonra tarih yazıldığında tahıl krizinin sadece açlık meselesini çözen bir nokta değil, aynı zamanda savaş başladığında üçüncü dünya savaşını engelleyen bir mahiyeti olduğunu yaşayanlar görecek. Savaş başladıktan sonra böyle bir metnin altına her iki devlet ilk defa imza attı. Her iki devlet İstanbul´da ilk defa bir anlaşmanın altına imza attılar. Bu süreç devam ediyor. Her iki ülkenin elinde olan esirlerin de İstanbul´da özgürlüğüne kavuşturulması ve İstanbul´da yaşayacak olması ülkemizin geldiği noktayı en iyi özetleyen hususlardan biridir."

'ÜLKENİN İTİBARINI 20 YIL OLDUĞU GİBİ ZİRVEDE TUTACAĞIZ´

"Ülkemizin itibarını nasıl 20 sene zirvede tuttuysak bundan sonra da zirvede tutmaya devam edeceğiz" diyen Dağ, "Dünya pandemi sonrası süreci yaşıyor. İlk defa bizim neslin tecrübe ettiği bir süreci yaşadık. Bir şekilde ülke olarak da parti olarak da krizlere karşı reaksiyon gösterme becerisini ortaya koyuyoruz ama belirsizliği yönetmek çok zor bir iş. İki yıllık bu süre zarfında batı ülkelerinin, dünyadaki diğer ülkelerin vatandaşlarına yaşatmak durumunda kaldığı hiçbir hadiseyi yaşatmadık. Sağlık konusunda önemli mesafeler katettiğimizi görmüş olduk. Ekonomi olarak da pandemi sonrası süreci yaşıyoruz. Dünyadaki enflasyon bize de yansıdı" dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de toplantıda iş dünyası temsilcilerini selamladı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN

2022-09-22 19:10:14



