Bakan Bilgin: Enflasyonla mücadelede Türkiye büyüyerek, üreterek çözme yolunu seçti (3)

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GENÇLERLE BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydın programı kapsamında Adnan Menderes Demokrasi Müzesi´ni ziyaret etti. Bakan Bilgin, daha sonra gençlerle bir araya geldi. Bakan Bilgin, basına kapalı olarak gerçekleşen programdan sonra kentten ayrıldı. (DHA)Hande NAYMAN/ AYDIN, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN

2022-09-22 19:11:57



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