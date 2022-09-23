Nazilli Belediyespor ilk galibiyetini istiyor

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NAZİLLİ, (DHA) - Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak düşme hattına giren Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev alacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Erokspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İstanbul'da kazanıp yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-23 10:42:22



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