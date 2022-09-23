Nazilli Belediyespor ilk galibiyetini istiyor

NAZİLLİ, (DHA) - Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak düşme hattına giren Eşin Group Nazilli Belediyespor, yarın deplasmanda Esenler Erokspor'un rakibi olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Sinan Özcan görev alacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Erokspor deplasmanında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. İstanbul'da kazanıp yeni bir sayfa açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2022-09-23 10:42:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.