İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)

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BABAOĞUL TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö.'yü (63) yaralayan, yeğeni Ertan Ö.'yü (33) öldüren Felemez Ö. (52) ve oğlu Davut Ö. (14), emniyetteki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, vücuduna isabet eden iki mermiyle hayatını kaybeden Ertan Ö.´nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğinin belirlenmesi için suç aleti silahlar balistik incelemeye gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2022-09-24 00:29:26



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