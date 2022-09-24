Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes

HAKEMLER: Ömer Şivka, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu

EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Emirhan Serdar (Dk. 72 Furkan Tuşik), Fatih (Dk. 84 Hakan Can), Süleyman (Dk. 84 Furkan Cinkaya), İshak, Umut, Furkan Çarkçı (Dk. 67 Adnan), Sabutay, Emrah (Dk. 67 Ömer), Mahmut Emin, Gökhan

AKHİSARSPOR: Emircan Enes, Mert Efe (Dk. 83 Oğuzcan), Mehmet Salih, Bora (Dk. 46 Halil İbrahim), Furkan, Gökmen (Dk. 75 Yusuf Acer), Yusuf Kanal, Göksu, Turhan (Dk. 46 Recep), Orçun

GOLLER: Dk. 37 (P), Dk. 44 ve Dk. 58 İshak (Efeler 09) Dk. 13 (P) ve Dk. 33 Mert Efe, Dk. 62 Furkan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Umut, Ömer (Efeler 09)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Ege derbisinde Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı. Aydın temsilcisi 2-0 geriye düştüğü müsabakada 3-2 öne geçmesine rağmen 1 puana razı oldu. Akhisarspor'un gollerini 13'üncü dakikada penaltıdan ve 33'üncü dakikada Mert Efe, 62'nci dakikada ise Furkan attı. Efeler 09'da ise İshan, 37'nci dakikada penaltıdan, 44 ve 58'inci dakikada olmak üzere 3 gol atarak hat-trick yaptı. Grupta galibiyetleri bulunmayan iki takım da 3 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2022-09-24 18:18:41



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