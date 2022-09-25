Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta müsabakasında Esenler Erokspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor, gülmeyi unuttu. Sezona büyük umutlarla başlamasına rağmen kötü sonuçlara imza atan siyah-beyazlılar, 6 maç sonunda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu periyotta Batman Petrolspor, Çorum FK ve son olarak Esenler Erokspor'a yenilen Naz-Naz, Hes İyaç Afyonspor, Sivas Belediyespor ve Amed Sportif'le berabere kaldı. Nazilli Belediyespor 3 puanla düşme potasında yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2022-09-25 12:44:12



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