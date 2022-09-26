Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

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Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Gökçin Aslan (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İsabeyli Mahallesinde bulunan AVM kavşağında meydana geldi. Gökçin Aslan, idaresindeki 09 AEY 431 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Nazilli´den Aydın istikametine giden C.O. yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aslan, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bir çocuk babası Aslan´ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2022-09-26 21:21:27



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