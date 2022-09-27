Uyuşturucu suçundan hükümlü firari yakalandı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'uyuşturucu ticareti yapma' ve 'bulundurma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli kadın, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yapma' ve 'bulundurma' suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K.´nin, Çatak Mahallesi'nde bir evde sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün sabah saatlerinde adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN

2022-09-27 14:51:45



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