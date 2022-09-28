Kuşadasıspor - Bulvarspor: 0-1

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KUŞADASI, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Kuşadasıspor, TFF 3'üncü Lig'de aynı grupta yer aldığı Bulvarspor'a evinde 1-0 mağlup olarak kupa macerasını noktaladı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 31'inci dakikada konuk ekipten Doğukan attı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon kupada daha önce Turgutluspor'u elemişti.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2022-09-28 17:07:01



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