Nazilli Belediyespor - Şile Yıldız Spor: 2-1 

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Kocabey, Gürcan Dönmez, Derya Şanlıtürk

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (Dk. 82 Canberk) Çağrı, Fatih Üge (Dk. 86 Ahmet Karadayı), Ahmet Gökbayrak, Fatih Tultak, Nurettin (Dk. 70 Berkay), Emre (Dk. 70 Furkan), Bilal, Cemal (Dk. 70 Gökhan), Doğukan, Anıl

ŞİLE YILDIZ SPOR: Murat Emir, Mustafa (Dk. 77 Arda), Bünyamin (Dk. 65 Emre), Şahin (Dk. 46 Emrecan), Furkan Kürşat, Lütfi, Yusuf, Oğuzhan (Dk. 46 Berat, Alihan

GOLLER: Dk. 41 Fatih Üge, Dk. 45 Nurettin (Nazilli Belediyespor), Dk. 87 Yusuf (Şile Yıldız Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Arda (Şile Yıldız Spor)

SARI KARTLAR: Ahmet Gökbayrak, Bilal (Nazilli Belediyespor), Yusuf, Emir (Şile Yıldız Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlarken, bu sezon ilk resmi galibiyetini aldı. Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında evinde 3'üncü Lig temsilcisi Şile Yıldızspor'la karşılaşan siyah-beyazlılar, maçı 2-1 kazanmasını bildi. Nazilli Belediyespor 41'inci dakikada Fatih Üge'nin golüyle öne geçti, 45'inci dakikada Nurettin farkı ikiye çıkardı: 2-0. Şile Yıldızspor 87'nci dakikada Yusuf'un golüye umutlansa da kazanan Nazilli Belediyespor oldu. Konuk ekipten Arda, son dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-09-28 17:27:47



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