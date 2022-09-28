Ava giden çiftçi 2 gündür kayıp

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Germencik ilçesinde dün sabah saatlerinde avlanmak üzere dağlık bölgeye giden Durmuş Tosun'dan (50) 2 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, dün sabah saatlerinde tüfeğini alarak otomobiliyle Hamitler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam olduğunda eve dönmeyen Tosun´u merak eden yakınları telefonuna da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun´u ava gittiği bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-09-28 20:48:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.