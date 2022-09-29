Nazilli kupada moral buldu



NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon henüz galibiyetle tanışamayıp 6 maçta 3 puanla düşme hattına demir atan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral tazeledi. Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Şile Yıldızspor'u evinde 2-1 mağlup ederek tur atlayan Nazilli, sezonun ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip cumartesi günü ligde yine iç sahada oynayacağı Ankaraspor maçını da kazanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor.

Nazilli Belediyespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan kulüpte A takım kadrosunda kaleci antrenörü bulundurmadığı için 100 bin TL ceza aldı. PFDK, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle kulübe ceza kesti. Taner Öcal'la yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Cihan Erdil'le 3 hafta önce 8 Eylül'de sözleşme imzalayan siyah-beyazlılarda halen kaleci antrenörü belirlenemeyip kulübün ağır ceza alması taraftarı şaşırttı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli DHA

2022-09-29 12:28:34



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