Aydın'da kamyondan inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen yakalandı

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'da, gece saatlerinde, kamyon kasasından inip sokaklara dağılan 95 kaçak göçmen, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay sonrası kaçan kamyon şoförü Emrah C. aranıyor.

Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda dün gece 52 ABN 749 plakalı kamyonun kasasından inen kaçak göçmenler, sokaklara dağıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86´sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.

Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Tülay AKSAY

2022-09-29 15:58:08



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