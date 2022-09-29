Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Germencik ilçesinde, salı günü sabah saatlerinde otomobille av gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen çiftçi Durmuş Tosun'dan (50) 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD'dan 100 kişilik ekip, İzmir´in Tire sınırına doğru arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, salı günü sabah saatlerinde av tüfeğini alarak otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun´u merak eden yakınları telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun´u ava gittiği bölgede aramakurtarma çalışması başlattı.

100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Durmuş Tosun´un otomobilini dağlık alanda tek edilmiş olarak bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla arama yaptı. Tosun´u arama çalışmalarının 3´üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda çalışmalarını sürdürürken, İzmir´in Tire ilçesi sınırına kadar ilerlendi. Çalışmalarda Durmuş Tosun´un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-29 19:55:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.