Ava gidip kaybolan çiftçi 3'üncü günde de bulunamadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Germencik ilçesinde, salı günü sabah saatlerinde otomobille av gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen çiftçi Durmuş Tosun'dan (50) 3 gündür haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD'dan 100 kişilik ekip, İzmir´in Tire sınırına doğru arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kırsal Çamköy Mahallesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, salı günü sabah saatlerinde av tüfeğini alarak otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun´u merak eden yakınları telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun´u ava gittiği bölgede aramakurtarma çalışması başlattı.
100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Durmuş Tosun´un otomobilini dağlık alanda tek edilmiş olarak bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla arama yaptı. Tosun´u arama çalışmalarının 3´üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda çalışmalarını sürdürürken, İzmir´in Tire ilçesi sınırına kadar ilerlendi. Çalışmalarda Durmuş Tosun´un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-09-29 19:55:16
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