Ava gidip kaybolan çiftçi, 4'üncü günde de karadan ve havadan aranıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4 gün önce `Ava gidiyorum´ diyerek evden çıkan, bir daha da haber alınamayan çitçi Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmaları jandarma ve AFAD personelinden oluşan 100 kişilik ekiple sürüyor. Bir jandarma helikopteri de aramalara havadan destek veriyor.
Kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül günü sabah saatlerinde av tüfeğini alıp, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye avlanmaya gitti. Akşam eve dönmeyen Tosun'u merak eden yakınları, telefonla da ulaşamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri Durmuş Tosun için ava gittiği bölgede aramakurtarma çalışması başlattı.
100 KİŞİLİK EKİP ARIYOR
Durmuş Tosun'un otomobilini dağlık alanda bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronlu arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Çalışmaların 4'üncü gününde de AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekip, dağlık alanda aramalarını sürdürüyor. İzmir'in Tire ilçesi sınırına kadar ilerleyen ekipler Tosun'a ait herhangi bir ize ulaşamadı. Aramalara İl Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopter de havadan destek veriyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2022-09-30 15:42:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.