Didim'de 23 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı



Burhan CEYHAN/DİDİM,(Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batıköy Mahallesi yakınlarındaki teknede bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri; Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 21'i Suriye, 2'si Filistin uyruklu toplam 23 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerle birlikte organizatör olduğu tespit edilen Türk vatandaşları M.A.G., F.K., ve M.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.K., ve M.U. sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, M.A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-09-30 19:02:27



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