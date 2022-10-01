Magnesia Antik Kenti'ndeki caz konserini yoğun ilgi



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın Germencik ilçesinde tarihi Magnesia Antik Kenti´nde `Çağdaş Sanatla Buluşması´ etkinliği düzenlendi. Davetliler, ortaya çıkarılan Zeus Tapınağı'nı gezerken, sergi ve caz konseri de yoğun ilgiyle izlendi.

İl Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Magnesia Antik Kenti `Çağdaş Sanatla Buluşması´ etkinliği düzenlendi. Magnesia Antik kentinde ilk kez yapılan etkinliğe Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve çok sayıda özel davetli katıldı. Davetliler önce, geçen yıl keşfedilen ve yoğun ilgi gören Zeus Tapınağını gezdi. Ardından Genco Gülen tarafından açılan kayaların üzerindeki ağaçtan yapılmış insan figürlerini anımsatan sergiyi ziyaret etti. Daha sonra Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir´in Magnesia Antik Kenti´nde yapılan çalışmalarla ilgili davetlilere bilgi vermesinin ardından Sibel Köse tarafından caz konseri verildi. Antik Kentte ilk kez verilen caz konseri ise davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

'İLK ORGANİZASYONU YAPTIK'

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, "Magnesia Antik Kenti´nin çağdaş sanatla buluşması günündeyiz. Kültür varlıklarını günümüz sanatıyla buluşturmak bizim hayal ettiğimiz bir şeydi. Bizde bu doğrultuda bir organizasyon yaptık ve burada Genco Gülen bir sergi açtı. Sibel Köse´de caz konseri ile çağdaş sanatın kültür varlıklarıyla buluşması adına bize katkıda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aydın Valiliğinin izniyle böyle bir organizasyon yapma imkanı bulduk. İtalya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde çok yaygın şekilde yapılıyor. Magnesia Antik Kenti´nde hem müzik hem heykeltıraşlık adına bütününü sergileyebildiğimiz ilk organizasyonu yaptık" diye konuştu.

'MUHTEŞEM BİR CAZ KONSERİ OLDU'

Muhteşem bir caz konseri olduğuna vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Aydın medeniyetler tarihi şehridir. Kültür mirası olan o antik kentlerden birisi olan Magnesia Antik kentine uygun bir etkinlik gerçekleştirdik. Ören yeri turizmi ile sanat etkinliklerini bir araya getirdiğimiz güzel bir etkinlik oldu. Çeşitli sanat galerisi sergi alanlarıyla hem de muhteşem bir akşam caz konseriyle bu son güzel yaz akşamlarının tadını keyfini çıkarmak istedik. O anlamda çok başarılı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2022-10-01 22:24:32



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