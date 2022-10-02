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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor'da 3 oyuncu kadro dışı 

DHA

Nazilli Belediyespor'da 3 oyuncu kadro dışı 


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'a mağlup olup 7 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan 3 puanlı düşme potasındaki Eşin Group Nazilli Belediyespor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Karşılaşma sonrasında yönetim kurulu acilen kendi tesislerinde bir araya geldi. Yönetim, teknik heyetin de raporunu alarak 3 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Yönetim kurulunun toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyespor yönetim kurulumuz tarafından son haftalarda performansı yetersiz görülen ve beklentilere cevap veremeyen kanat oyuncusu Anıl Arıcıoğlu, orta saha oyuncusu Gökhan Göksu ve sol bek Mert Er Estik'in kadro dışı bırakılması uygun görülmüştür" denildi. Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Ünal Önal da, "Alınan bu sonuçlar bizleri de çok üzüyor. Çok üzgünüm. Nazilli Belediyespor'un menfaatine olan her kararı alabiliriz. Bu yönetim de futbolcu da dahil. Tüm Nazilli'yle konuşur ve kulübümüzün menfaatine olan her şeyi yapabiliriz. Her şeye, her zaman hazırız. Kulübe zarar verecek bir yerde durmam. Bunu pazartesi günü yönetim kurulumuzda beraber tartışacağız. Biraz da zor bir gruba düştük. Fikstürümüz de zordu. Güçlü takımların ardı ardına gelmesi ve galip gelemememiz, takım ve yönetim üzerinde olumsuz etki yapıyor" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-10-02 11:52:04

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