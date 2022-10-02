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Ava çıkıp, kaybolan çiftçiyi 200 kişilik ekip arıyor

DHA

Ava çıkıp, kaybolan çiftçiyi 200 kişilik ekip arıyor


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'da, ava gittiğini söyleyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan çiftçi Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. 200 kişilik ekiple havadan ve karadan Tosun'u arayan jandarma ile AFAD, İzmir´e gitmiş olma ihtimali üzerine Torbalı ilçesi Bülbül Deresi mevkine yoğunlaştı.
Germencik ilçesi kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak 'Ava gidiyorum' diyerek, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye gitti. Eve dönmeyen ve haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Tosun'un otomobilini dağlık alanda bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı.
TAKVİYE EDİLEN EKİPLER BÜLBÜL DERESİ'NE YÖNELDİ
Arama çalışmalarının 6'ncı gününde AFAD ve jandarma ekiplerine ilçelerden takviye edilenlerle birlikte yaklaşık 200 kişilik ekip, havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarını İzmir´e gitmiş olma ihtimali üzerine de Torbalı İlçesi Bülbül Deresi mevkinde yoğunlaştırdı.
Dere, tepe ve kayalık bölgelere tek tek bakan ekipler, Tosun'dan herhangi bir ize henüz rastlamadı. Tosun'u arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-10-02 15:49:29

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