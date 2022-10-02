Kuşadasıspor - Ergene Velimeşespor: 4-3

KUŞADASI, (DHA)
STAT: Özer Türker
HAKEMLER: Aytaç Geçgel, Enes Berk Güçlü, Hüseyin Sepetçioğlu
KUŞADASISPOR: Necati Türker (Dk. 63 Atakan), Hamit, Berkay, Çağrı (Dk. 83 Süleyman), Taha, Murat Gürbüzerol (Dk. 63 Emircan), Özgür, Emirhan, Murat Çaydemir (Dk. 86 Ali), Muhammet (Dk. 86 Ferhat)
ERGENE VELİMEŞE SPOR: Salih Muhammed Ali (Dk. 46 Burak Can), Okan, Bilal (Dk. 25 Efecan), Furkan, Mete Han, İbrahim Fatih, Samet Günhan, Akif (Dk. 46 Ahmet Tuna), Halil (Dk. 69 Kerem), İbrahim
GOLLER: Dk. 7 Murat Çaydemir, Dk. 19 Muhammet, Dk. 29 Murat Gürbüzerol, Dk. 83 Emircan (Kuşadasıspor), Dk. 51 ve Dk. 53 Halil, Dk. 90 Kerem (Ergene Velimeşe Spor)
SARI KARTLAR: Necati, Ali (Kuşadasıspor), Akif, İbrahim Fatih (Ergene Velimeşe Spor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 5'inci hafta mücadelesinde Kuşadasıspor evinde Ergene Velimeşe Spor'u 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Murat Çaydemir, 19'uncu dakikada Muhammet, 29'uncu dakikada Murat Gürbüzerol, 83'üncü dakikada Emircan atarken; konuk takımın gollerini 51 ve 53'üncü dakikada Halil, 90'ıncı dakikada Kerem kaydetti. Bu sonuçla Kuşadasıspor 8 puana ulaşırken, Ergene Velimeşe spor 1 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın
2022-10-02 17:43:14
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