Nazilli Belediyespor'da 2 eksik



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Ankaraspor'a evinde 1-0 mağlup olup 7 hafta sonunda galibiyetle tanışamayan Eşin Group Nazilli Belediyespor'da 2 futbolcu sakatlandı. Alınan yenilgi sonrası sol bek Mert Er, orta saha Gökhan ve forvet Anıl'ı kadro çdışı bırakan siyah-beyazlılarda Ankaraspor karşılaşmasında sakatlanan Fatih Üge ve Cemal Şener idmanda yer almadı.

Çarşamba günü deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak Ege ekibinde iki oyuncunun müsabakada forma giyemeyecekleri bildirildi. Tedavisi biten Hüseyin ise antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Cihan Erdil kötü gidişata son vereceklerini belirterek, "Ligde oyuncularımın yakasını şanssızlıklar bir türlü bırakmadı. Ancak oyuncularımın antremanlardaki hırslı çalışmaları beni oldukça umutlandırıyor" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2022-10-03 11:24:40



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