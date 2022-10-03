Meslekten ihraç edilen öğretmene FETÖ'den tutuklama

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Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Efeler ilçesinde hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç öğretmen Beytullah Saygılı, jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Beytullah Saygılı'nın Efeler ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, meslekten ihraç öğretmen Saygılı'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygılı, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-03 16:12:08



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