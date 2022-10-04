Çerçioğlu; hayvan sevgisi çocuk yaşta aşılanmalı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hayvanları Koruma Günü´nde Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ni ziyaret eden çokullarla bir araya geldi. Çerçioğlu, hayvan sevgisinin çocuk yaşta aşılanması gerektiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü´nde çocukları Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde ağırladı. Aydın´da çeşitli okullarda eğitim gören çocuklarla merkezde bir araya gelen Başkan Çerçioğlu, hayvan sevgisinin çocuk yaşlarda aşılanması gerektiğini belirterek, "Hayatı can dostlarımızla birlikte paylaşıyoruz. Onların da hakları olduğunu unutmamalıyız. Can dostlarımızı korumak ve haklarına sıkı sıkıya sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu farkındalığı da okullarımızda, evimizde, yaşam alanlarımızda çocuklarımıza vermeliyiz. Her canlının sevgi ve şefkatle yaşaması dileğiyle, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü´nü kutluyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi´nin yıllardır sürdürdüğü 'Satın alma, sahiplen' kampanyasını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde her türlü bakımları yapılan can dostların sahiplendirilmeye devam edildiğini kaydetti. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´nde misafir ettiği çocuklara çeşitli armağanlar da takdim eden Çerçioğlu, genç nesille birlikte can dostları kucaklamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2022-10-04 19:54:06



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