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Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında yavru Akdeniz Foku ölü bulundu

DHA

Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında yavru Akdeniz Foku ölü bulundu


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda, yavru Akdeniz Foku ölü olarak bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyesi Ali Kazbin Sobaşat ve arkadaşları, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nın güneyinde denizde tekneyle giderken su yüzeyinde hareketsiz halde Akdeniz Foku gördü. Sobaşat, nesli tehlike altında olan Akdeniz Foku için EKODOSD'u arayarak bilgi verdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, fokun görüldüğü bölgeile ilgili Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bilgi verd.
`NESİLLERİ TEHLİKE ALTINDA´
Akdeniz Foklarının dünyada nesilleri tehlike altında olduğunu belirten Sürücü, "Akdeniz fokları (Monachus monachus) en önemli türlerin başında gelmektedir. Dünyada 800 Türkiye´de 100 kadar olduğu tahmin ediliyor. Kuşadası'nın kent içindeki kayalıklarda da foklara ait bir mağara bulunmakta ve bu bölgede üreme ve beslenmelerini gerçekleştirmektedirler. Tırtak türü Yunusların üreme ve beslenme alanı olarak kullandıkları, Chelonia mydas ve Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının beslendikleri ve Akdeniz Foku gibi çok önemli bir türün üreyerek beslendiği bir alan olan Dilek Boğazı´nın denizel biyo çeşitliliğinin ne kadar zengin ve önemli olduğu bu türlerden anlaşılmaktadır. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı´nın denizel sınırlarının genişletilmesi ve Deniz Kaplumbağaları, Yunuslar ile Akdeniz Foku gibi nadir türlerin hedef dışı av olmaması için Dilek Boğazı´nda trol avcılığının yasaklanması, buradaki çeşitliliğin devamını ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlayacaktır´ ifadelerini kullandı.
`YAVRU AKDENİZ FOKU ÖLÜMÜ HEM ÜZÜCÜ HEM DE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR´
Akdeniz Fokları konusunda Türkiye'nin uzman kuruluşu olan Sualtı Araştırmaları Derneği´nin (SAD) Akdeniz Foku Araştırma grubu Koordinatörü Cem Orkun Kıraç ise "3 Ekim 2022 tarihinde Dilek Yarımadası kuzeybatı kıyılarında yer alan Bayrak Adası yakınlarında bulunan yavru Akdeniz Foku ölüsü hem üzücü hem de düşündürücüdür. Öte yandan Kuşadası ve Dilek Yarımadası Milli parkı kıyılarında halen bu nadir deniz memelisinin var olduğunu ve bunun da ötesinde yavruladığını göstermesi bakımından da önemli bir ipucudur.´ dedi.
`DALGALARIN KAYALARA ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR´
Bölgenin doğallığını koruduğunu belirten Kıraç, "Yavru fokların ölüm nedenlerinden bazıları fırtınalarda annelerinden kopan yavruların öksüz kalmaları ve açlıktan ölmeleri veya doğrudan fırtınanın etkisi ile kuvvetli dalgaların yavruları kayalara vurarak ölmelerine neden olmasıdır. Büyük olasılıkla öksüz fokun açlıktan veya dalgaların kayalara çarpması sonucu daha önce de örneklerine rastlandığı gibi bir nedenle öldüğü düşünülmektedir." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-10-04 23:34:55

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