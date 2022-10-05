Kuşadasıspor'da başkana ceza yağdı

KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da başkan Alim Emiroğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ağır ceza aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda iç sahada 1-0'lık yenilgiyle biten Bulvarspor maçında temsilciye yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin 200 TL ceza alan Emiroğlu, aynı müsabakadaki gözlemciye yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin TL para cezasına çarptırıldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2022-10-05 10:45:42
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