Evinde litrelerce sahte içkiyle yakalanıp, gözaltına alındı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda sahte 480 litre şarap, 3 litre viski ve 10 litre rakı ele geçirilen E.E., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Akköy Mahallesi'nde yaşayan E.E.'nin, evinden sahte içki satışı yaptığını belirledi. Adrese bu sabah operasyon düzenlendi. Evdeki aramada sahte olduğu belirlenen 480 litre şarap, 3 litre viski, 10 litre rakı ile 2 şişe anason ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2022-10-05 12:25:54
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